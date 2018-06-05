ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Теперь в поисковиках запрещены ссылки, которые будут переводить на такие сайты, к которым в России ограничен или вовсе закрыт доступ. Если владелец поисковика будет игнорировать этот закон и всё равно выдавать ссылки на запрещенные сайты, ему грозит штраф. Наказывать решили денежно.

Данный законопроект 5 июня, во вторник, приняли депутаты Госдумы только после третьего чтения. Авторами и инициаторами введения такой системы штрафов стали два депутата «Единой России» – Николай Рыжак и Максим Кудрявцев, а также один участник КПРФ – Ющенко Александр.

Теперь, согласно новым поправкам в законе, гражданам, должностным лицам и юрлицам, которые будут игнорировать обязанность прекратить выдавать «запрещённые» ссылки, светят штрафы.

Так обычным гражданам от трёх до пяти тысяч, должностным лицам в десять раз больше – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц суммы штрафов и вовсе трёхзначные – от 500 до 700 тысяч рублей.

При этом поисковики обязаны предоставить всем пользователям доступ к системе Роскомнадзора, которая будет содержать всю информацию о тех сайтах, которые находятся под блокировкой в России.

Все эти введения штрафов лишь являются необходимым шагом для закона об анонимайзерах, который приняла Госдума весной 2017 года. Напомним, закон запрещает владельцам информационных ресурсов (провайдерам) предоставлять возможность россиянам просматривать сайты из «чёрного списка» Роскомнадзора.

Также ведомство может потребовать от анонимайзера подключиться к их системе ФГИС, на это отводится 30 суток. Это касается и поисковиков, которые работают в России. Если условия не будут выполнены, Роскомнадзор заблокирует и их.

Но это не касается государственных информационных систем и госорганов.









