01.02.2020, 12:20
Штрафы для водителей, оказывающих услуги по перевозке граждан, планируют увеличить в 2 раза
ИА «Ореанда-Новости». Штрафы для водителей, оказывающих услуги по перевозке граждан, планируют увеличить в 2 раза. Если изменение в КоАП РФ будет принято, то новшество коснётся таксистов, маршрутчиков, а также водителей автобусов и троллейбусов.
Таким образом, штраф за неисправные тормоза в автомобиле будет составлять 1 тысячу рублей. Сейчас данный штраф равняется 500 рублей. Если водитель перевозчика проедет на красный свет, то его оштрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.
При условии, что пассажир общественного транспорта или такси получит незначительные травмы, водителя привлекут к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишат водительского удостоверения на срок до 2 лет.
Таким образом, штраф за неисправные тормоза в автомобиле будет составлять 1 тысячу рублей. Сейчас данный штраф равняется 500 рублей. Если водитель перевозчика проедет на красный свет, то его оштрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.
При условии, что пассажир общественного транспорта или такси получит незначительные травмы, водителя привлекут к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишат водительского удостоверения на срок до 2 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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