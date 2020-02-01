



Если изменение в КоАП РФ будет принято, то новшество коснётся таксистов, маршрутчиков, а также водителей автобусов и троллейбусов.Таким образом, штраф за неисправные тормоза в автомобиле будет составлять 1 тысячу рублей. Сейчас данный штраф равняется 500 рублей. Если водитель перевозчика проедет на красный свет, то его оштрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.