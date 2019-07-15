ИА «Ореанда-Новости» Подготовлен законопроект, согласно которому можно будет обжаловать постановления об административных нарушениях через интернет. Об этом сообщил замминистра юстиции Вадим Федоров.

Как передаёт ТАСС, законопроект на данном этапе находится на стадии прохождения межведомственного согласования. Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что сервис, который позволит водителям обжаловать штрафы ГИБДД, находится в разработке. Функция должна будет появиться на портале госуслуг.