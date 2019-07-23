ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске водитель троллейбуса решил подшутить над двумя коллегами и случайно снёс бетонный козырек здания, который их придавил. Об этом региональному агентству сообщил один из сотрудников троллейбусного депо. Работник предприятия рассказал, что кассир и диспетчер депо вышли покурить на крыльцо. В этот момент троллейбус заезжал в парк, и водитель решил пошутить: «типа, сделать наезд на них».

По словам собеседника издания, водитель начал резко выворачивать и задел столб, на котором держался козырек — бетонная плита. Конструкция упала на женщин, кассир погибла, диспетчера с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков подтвердил НГС происшествие. По его словам, авария произошла в 23:52 по местному времени. Троллейбус ехал по территории депо и правым внешним углом кузова зацепил плиту козырька здания. Савченков рассказал, что одна женщина получила тяжелую травму позвоночника, вторая умерла на месте. Водитель был трезв.

В мэрии Новосибирска начали проверку, передает «РИА Новости». Там добавили, что окажут помощь семьям погибшей и пострадавшей женщин. Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей»).

Напомним, ранее два жителя города Ревда Свердловской области обвинили охранников продуктового магазина в избиении из-за шутки — пьяные мужчины сунули орехи в капюшон, но когда это обнаружилось, то, «конечно, заплатили». Охранники при этом отняли у мужчин купленные продукты, завели в подсобное помещение, повалили на пол, брызнули из перцового баллончика и начали избивать руками и ногами. По словам одного из пострадавших, охранники также повторяли, чтобы они не возвращались в магазин.