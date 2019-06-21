ИА «Ореанда-Новости» Российские преподаватели могут отправляться на работу в Африку и там обучать местных студентов, такое предложение поступило от главы ВЭБа Игоря Шувалова. По его словам, подобная система экспорта образования осуществлялась в СССР. Он также предложил приглашать студентов из Африки на обучение в высшие учебные заведения России.

По его словам, такую практику можно ввести для улучшения экономик России и Африки. Студентов из Африки российские специалисты могут обучить строительству базовой инфраструктуры, навыкам в области атомной, гидро- и тепловой энергетики, а также строительству железных дорог.