ИА «Ореанда-Новости» Около искусственного озера под Новосибирском, которое стало известно в Сети под названием «Сибирские Мальдивы», выставили охрану. Отмечается, что это было сделано с целью не пускать к озеру, которое на самом деле является золоотводом, людей, так как контакт с водой может вызвать сильную аллергию.

Озеро с бирюзовой водой расположено на территории ТЭЦ-5. Также около золоотвала будут патрулировать территорию полицейские, об этом сообщает «Вести. Новосибирск».