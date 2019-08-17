ИА "Ореанда-Новости" Лесные пожары, распространившиеся текущим летом на территории Сибири и Дальнего Востока, стали темой ряда творческих работ одного из художников города Красноярска.

Ключевой темой творческих рисунков художника стала существующая в настоящий момент экологическая ситуация в городе Красноярске. Лесные пожары только усугубили положение. По словам художника, такое развитие событий возможно через пять – шесть лет. Сами рисунки выполнены в довольно тёмных тонах – основными цветами являются красный и белый, фон рисунков чёрный. Человек на картинах Богдана Тимченко изображены в противогазах. Это своего рода отсылка к отравленному предприятиями города Екатеринбурга воздуху. Индустриальная промышленность города приносит непоправимый вред экологическому состоянию местности, считает автор работ.

Сам Богдан Тимченко признаётся, что эти работы являются пусть и запоздалым, но эффективным призывом задуматься местным властям о загрязнённой атмосфере. Кстати, художник на одной из своих произведений изобразил и губернатора Красноярского края Александра Усса, сатирически высмеяв его оправдательные высказывания по поводу экологической ситуации, сложившейся в Екатеринбурге.

Что касается остальных картин, то небо, выполненное в красных тонах, в них часто выступает в виде демонической силы. Автор говорит, что вряд ли отравленный воздух сможет напрямую стать причиной смерти жителей Екатеринбурга, однако, оказать негативное влияние на их здоровье, безусловно, сможет. Одна из картин относит к творчеству другого русского художника. Часовня Параскевы Пятницы, расположенной на территории города Екатеринбурга, находится на груде черепов. Это прямая отсылка к известной картине Василия Верещагина под названием «Апофеоз войны».