ИА «Ореанда-Новости». Примерно 700 домов, две школы и детский сад получили повреждения из-за сильного дождя с градом в одном из сёл Дагестана, пишет РИА Новости.



Так, в селении Доргели крыша повреждена у 700 домов. Кроме того, пострадала и местная больница.



Отмечается, что на месте были созданы комиссии по обследованию домов всех обратившихся граждан, также проводится разъяснительная работа с местным населением.