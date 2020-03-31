ИА «Ореанда-Новости». Российский министр финансов прокомментировал меры кабмина в условиях пандемии. Антон Силуанов отметил на совещании по экономическим вопросам у премьера РФ Мишустина, что на поддержку населения и экономики страны выделяются значительные ресурсы.

Силуанов рассказал, что на борьбу с COVID-19 выделяются значительные средства – более 1,2% ВВП. Так, 50 миллиардов рублей было направлено на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку спецавтомобилей и медооборудования.

Кроме того 96 миллиардов рублей будет выделено на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми до 3 лет, имеющим право на маткапитал и на увеличения пособия по безработице до уровня МРОТ.