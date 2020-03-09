ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что благодаря ресурсам, которые имеются в России, в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на падение цен на нефть, пишут «Известия».



Такое заявление министр сделал на совещании по экономическим вопросам с председателем правительства Михаилом Мишустиным.



Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета позволит России гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая реализацию нацпроектов. Кроме того, низкие цены на нефть не повлияют на сохранность макроэкономической и финансовой стабильности, добавил министр.