ИА «Ореанда-Новости». Министр финансов сообщил о прогнозе дефицита бюджета России в этом году. Антон Силуанов заявил, что в 2020 году при текущих котировках нефти дефицит бюджета оценивается в 0,9% ВВП.

Выступая в Совете Федерации, министр финансов отметил, что нынешние цены на нефть негативно повлияют на доходы. Так, размер выпадающих расходов составит около 2 триллионов рублей.

Кроме того, Силуанов обратил внимание, что из двух триллионов рублей, упущенных из-за цен на нефть, значительная часть средств уходила бы на пополнение Фонда национального благосостояния. Однако при цене на нефть ниже цены отсечения ФНБ пополняться не будет.

Министр подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены.