ИА «Ореанда-Новости». Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что профессии бухгалтера и охранника становится отмирающими, так как происходит развитие новых технологий, пишет RT со ссылкой на ТАСС.



Так, по словам министра, скоро бухгалтеры не то что будут не нужны, но их количество значительно уменьшится. Что касается охранников, то сейчас появляются охранные системы: мониторинг, камеры и прочее.



По его словам, современные машины и искусственный интеллект дают новые возможности, но при этом ставят под угрозу существование целого ряда специальностей.