ИА «Ореанда-Новости». Министр Финансов Российской Федерации Антон Силуанов уверен, что рост показателей ВВП будет наблюдаться уже в этом месяце. Увеличение показателей, по мнению министра, будут обусловлены разворачиванием национальных проектов.

При этом Силуанов отметил, что смотреть на месячные показатели в отдельности не стоит, так как они показывают волантильность. В качестве примера министр привел показатели роста ВВП за апрель (1,7%) и за квартал в целом (0,5%)

Стоит отметить, что показатели роста экономики России в мае текущего года снизились по сравнению с 2018. Но уровень за период январь-май вырос на 0,7%.