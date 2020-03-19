ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в первую очередь государство выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, пишет «Коммерсант».



Силуанов отметил, что государство выполнит эти обязательства даже при условии, что сохранятся низкие цены на нефть. По словам министра, в стране хватит резервов ещё на шесть лет.



Глава Минфина также отметил, что предполагаемый уровень инфляции будет зависеть от того, насколько продержится ситуация с низкими нефтяными ценами.