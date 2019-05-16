ИА «Ореанда-Новости» Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, предприняла атаку с воздуха на столицу Йемена город Сана. В результате бомбардировок погибли мирные жители.

Точное количество пострадавших неизвестно. Очевидцы сообщили, что снарядами коалиции разрушен по крайней мере один жилой дом.

Ранее представитель коалиции полковник Турки аль-Малки заверял, что войска при подготовке авиаударов приняли необходимые предосторожности для предотвращения смертей мирных жителей.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году. В 2015 году в неё вмешались силы арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, что повлекло значительное увеличение количества пострадавших среди мирного населения страны.