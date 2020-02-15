15.02.2020, 21:13
Симоньян заявила, что в России стали чаще учитывать мнение народа
ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что в последнее время власти страны стали чаще учитывать мнение общества при принятии важных решений, пишет «МК».
Так, в качестве примера Симоньян привела ситуацию с лекарствами для больных онкологией детей. Она отметила, что кабмин обсуждал этот вопрос и пришёл к выводу, что отечественная фармацевтика должна развиваться, но не ценой жизни нового поколения.
Ещё один пример, по мнению Симоньян, - это поправки в Конституцию, которые давно уже назрели.
Так, в качестве примера Симоньян привела ситуацию с лекарствами для больных онкологией детей. Она отметила, что кабмин обсуждал этот вопрос и пришёл к выводу, что отечественная фармацевтика должна развиваться, но не ценой жизни нового поколения.
Ещё один пример, по мнению Симоньян, - это поправки в Конституцию, которые давно уже назрели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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