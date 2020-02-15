Так, в качестве примера Симоньян привела ситуацию с лекарствами для больных онкологией детей. Она отметила, что кабмин обсуждал этот вопрос и пришёл к выводу, что отечественная фармацевтика должна развиваться, но не ценой жизни нового поколения.Ещё один пример, по мнению Симоньян, - это поправки в Конституцию, которые давно уже назрели.