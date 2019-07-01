Ранее университет получил широкую огласку в связи с крупным скандалом. В прошлом году в "Олимпийском" была проведена встреча с известным спикером Робинсоном. За десятки тысяч рублей гости мероприятия получили ужасную организацию: опоздание коуча на несколько часов, давка, духота и огромные очереди.