01.07.2019, 12:25
Синергии выделят миллиард рублей на популяризацию бизнеса среди молодёжи
ИА «Ореанда-Новости». Самому крупному частному вузу России дадут миллиард рублей из бюджета страны для пропаганды предпринимательства. На эти деньги планируется привлечь блогеров для рекламы, а также создать несколько курсов для новичков. Отмечается, что это крупнейшая госсделка с "Синергией" за всю историю существования заведения.
Ранее университет получил широкую огласку в связи с крупным скандалом. В прошлом году в "Олимпийском" была проведена встреча с известным спикером Робинсоном. За десятки тысяч рублей гости мероприятия получили ужасную организацию: опоздание коуча на несколько часов, давка, духота и огромные очереди.
Ранее университет получил широкую огласку в связи с крупным скандалом. В прошлом году в "Олимпийском" была проведена встреча с известным спикером Робинсоном. За десятки тысяч рублей гости мероприятия получили ужасную организацию: опоздание коуча на несколько часов, давка, духота и огромные очереди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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