ИА «Ореанда-Новости». Эксперт поделился прогнозами на предстоящую московскую зиму.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» зима приходить не торопится. Об этом сообщают РИА Новости.

Евгений Тишковец заявил, что холода, которые обычно в это время уже вовсю властвовали на территории столицы, в этом году запаздывают. Он предупредил, что зима задержится до конца ноября.

Синоптик отметил, что зимний сезон 19/20 будет аномально тёплым. Всё может дойти до того, что снег не будет долго залеживаться на земле и быстро таять. Ожидаются лишь короткие периоды морозов.

Эксперт также добавил, что погода, которая сегодня держится в Москве, превышает климатическую норму на 9-10 градусов.