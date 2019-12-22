ИА «Ореанда-Новости». Синоптик предсказал погоду, которая придётся на новогоднюю ночь в Москве.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета новогодняя ночь должна порадовать москвичей более минусовой температурой. Анатолий Цыганков отметил, что следующая неделя в столице России всё ещё будет тёплой. Однако к Новому году температура должна опуститься ниже. О погоде в новогоднюю ночь синоптик рассказал RT.

Небольшой минус связан с тем, что с холодный воздух с Урала должен продвинуться на европейскую территорию России. Температура в новогоднюю ночь должна приблизиться к многолетним данным.

Синоптик отметил, что тепло продержится в Москве до 27 декабря.