ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист московского «Метеобюро» рассказала, какой будет погода в столице в праздничные дни. Татьяна Позднякова отметила, что погода будет облачной, местами пройдут осадки.

Также специалист отметила, что погода в ближайшие праздничные нерабочие дни будет определяться атлантическим циклоном. Поэтому погода станет более облачной. Местами возможны небольшие дожди. Наибольшее количество осадков придётся на 9 марта.

Позднякова рассказала, что температура воздуха днём составит 7-9 градусов тепла. Ночью столбик термометра также останется в положительной зоне и покажет плюс 3-5 градусов. Температура воздуха всё также превышает климатическую норму и соответствует примерно 20-м числам апреля.