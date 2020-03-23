По словам Романа Вильфанда, работающего в Гидрометцентре научным руководителем, он поспособствует сильнейшему охлаждению воздуха, рассказывает издание "Лента.ру", которое ссылается на публикацию "Российской газеты".По словам специалиста, воздух в первые дни недели охладится до минус пяти-десяти градусов. В понедельник, двадцать третьего марта, отмечает синоптик, дневная температура будет около 0 градусов. Однако уже во вторник потеплеет.По информации от Вильфанда, столбики термометра в пятницу могут показать плюс 15 градусов.