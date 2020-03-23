ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие десятки лет не стоит ждать возвращения аномально тёплой зимы, пишут «Известия».



По словам специалиста, такая тёплая зима не повторится даже несмотря на тенденции к глобальному потеплению. Повторение такой погоды, по его мнению, стоит ожидать через 20-30 лет.



Ранее синоптики рассказали, что на этой неделе в европейской части России потеплеет до плюс 15 градусов.