21.01.2020, 10:38
Синоптики объяснили аномально тёплую зиму в этом году
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики во главе с руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом объяснили аномально тёплую зиму на территории всей России в этом году.
Причиной теплой погоды является отсутствие антициклона. Ежегодно происходит один и тот же процесс: воздух из Атлантики переносится вглубь Евразии, а с азиатской стороны формируется мощный Восточно-Сибирский антициклон. Именно от провоцирует холодную погоду в зимний период времени в России.
Стоит отметить, что в Западной Сибири и Красноярском крае температурные отклонения от нормы достигают разницы в 20 градусов по Цельсию. В центральной части России отклонения колеблются в диапазоне от 7 до 10 градусов.
Причиной теплой погоды является отсутствие антициклона. Ежегодно происходит один и тот же процесс: воздух из Атлантики переносится вглубь Евразии, а с азиатской стороны формируется мощный Восточно-Сибирский антициклон. Именно от провоцирует холодную погоду в зимний период времени в России.
Стоит отметить, что в Западной Сибири и Красноярском крае температурные отклонения от нормы достигают разницы в 20 градусов по Цельсию. В центральной части России отклонения колеблются в диапазоне от 7 до 10 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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