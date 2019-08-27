27.08.2019, 16:19
Синоптики ожидают в сентябре в Москве летнюю погоду
ИА «Ореанда-Новости». В первые дни сентября в столице столбик термометра поднимется до отметки плюс 25, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что такая температура для первых осенних дней является повышенной на 5-6 градусов. При этом ночи также будут оставаться тёплыми.
А вот в середине текущей недели в Москве резко похолодает – в Подмосковье возможны первые заморозки. В четверг в регионе начнет немного теплеть, сначала до 20-21 градуса, затем на градус в сутки.
Отмечается, что такая температура для первых осенних дней является повышенной на 5-6 градусов. При этом ночи также будут оставаться тёплыми.
А вот в середине текущей недели в Москве резко похолодает – в Подмосковье возможны первые заморозки. В четверг в регионе начнет немного теплеть, сначала до 20-21 градуса, затем на градус в сутки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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