Отмечается, что такая температура для первых осенних дней является повышенной на 5-6 градусов. При этом ночи также будут оставаться тёплыми.А вот в середине текущей недели в Москве резко похолодает – в Подмосковье возможны первые заморозки. В четверг в регионе начнет немного теплеть, сначала до 20-21 градуса, затем на градус в сутки.