ИА «Ореанда-Новости» В Приморье из-за подхода к южной части Китая тайфуна могут возникнуть паводки, опасаются синоптики.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, 5 июля в Приморье температура поднимется до 30 градусов тепла, однако, затем в регионе начнутся ливни.

Он отмети, что наводнений в Иркутской области возникают по этой же причине, так как в район Байкала с территории Китая и Монголии нагнетался тёплый воздух. Но как только к этому району подошёл циклон, начали образовываться кучево-дождевые облака, пролившиеся мощными ливнями. Кубай выразил опасения, что подобный сценарий может повториться в Приморье.