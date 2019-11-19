ИА «Ореанда-Новости». В скором времени в европейскую часть страны придёт настоящая зима с заморозками, пишет «МК».



Синоптики из центра «Фобос» обещают, что в ночь на 21 ноября в центрально части России будет уже до минус 5-10 градусов, при этом днём повышения температуры не ожидается.



Метеорологи считают, что в Южном федеральном округе температура упадет на 6-10 градусов ниже нормы.