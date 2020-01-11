11.01.2020, 20:12
Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло
ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что следующая неделя в столице будет аномально тёплой и без осадков, пишет «МК».
Так, по словам специалиста, с начала недели температура воздуха в Москве будет повышаться до 2-4 градусов тепла. Синоптики ожидают, что температура достигнет рекордных за всю историю метеонаблюдений в столице показателей. Так, в четверг ожидается до плюс 6 градусов.
Ранее в Москве прошёл снегопад, температура составляет около минус одного градуса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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