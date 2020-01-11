ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что следующая неделя в столице будет аномально тёплой и без осадков, пишет «МК».



Так, по словам специалиста, с начала недели температура воздуха в Москве будет повышаться до 2-4 градусов тепла. Синоптики ожидают, что температура достигнет рекордных за всю историю метеонаблюдений в столице показателей. Так, в четверг ожидается до плюс 6 градусов.



Ранее в Москве прошёл снегопад, температура составляет около минус одного градуса.