ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине недели в Москве существенно похолодает, пишет РБК.



По его словам, холод идёт из Арктики. Температура воздуха в столице опустится до минус 15-17 градусов.



Низкие температуры стоит ждать в пятницу и на выходных. Вильфанд подчеркнул, что температура приближается к своей февральской норме, ничего страшного в этом нет.