05.02.2020, 18:35
Синоптики пообещали москвичам арктический холод
ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине недели в Москве существенно похолодает, пишет РБК.
По его словам, холод идёт из Арктики. Температура воздуха в столице опустится до минус 15-17 градусов.
Низкие температуры стоит ждать в пятницу и на выходных. Вильфанд подчеркнул, что температура приближается к своей февральской норме, ничего страшного в этом нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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