ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые дни марта в столичном регионе ожидаются рекордно тёплыми, пишет «Интерфакс».



По словам синоптика, температура воздуха достигнет +13 градусов. Это связано с тем, что из Африки и с Ближнего Востока поступает тёплый воздух.



Всю неделю погода в Москве и области будет более характерна для самого конца апреля, а не для первых дней марта.