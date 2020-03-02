02.03.2020, 18:40
Синоптики пообещали москвичам майскую погоду на этой неделе
ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые дни марта в столичном регионе ожидаются рекордно тёплыми, пишет «Интерфакс».
По словам синоптика, температура воздуха достигнет +13 градусов. Это связано с тем, что из Африки и с Ближнего Востока поступает тёплый воздух.
Всю неделю погода в Москве и области будет более характерна для самого конца апреля, а не для первых дней марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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