20.11.2019, 16:28
Синоптики пообещали москвичам морозы до минус 12 градусов в четверг
ИА «Ореанда-Новости». В Москве и области ожидается резкое понижение температуры до минус 12 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.
Она отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет ниже средних значений.
Так, уже сегодня вечером температура воздуха в столице будет ниже нуля. Днём в четверг ночью ожидается минус 5-10 градусов. Днём – не выше минус 2-4 градусов. При этом синоптики обещают солнце и отсутствие ветра. Такая погода продержится до конца этой недели.
Она отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет ниже средних значений.
Так, уже сегодня вечером температура воздуха в столице будет ниже нуля. Днём в четверг ночью ожидается минус 5-10 градусов. Днём – не выше минус 2-4 градусов. При этом синоптики обещают солнце и отсутствие ветра. Такая погода продержится до конца этой недели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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