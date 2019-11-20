Она отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет ниже средних значений.Так, уже сегодня вечером температура воздуха в столице будет ниже нуля. Днём в четверг ночью ожидается минус 5-10 градусов. Днём – не выше минус 2-4 градусов. При этом синоптики обещают солнце и отсутствие ветра. Такая погода продержится до конца этой недели.