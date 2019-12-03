03.12.2019, 17:10
Синоптики пообещали москвичам первую метель
ИА «Ореанда-Новости». И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду в столице ожидается первая метель, пишет ТАСС.
По его словам, снега выпадет несколько сантиметров. Кроме того, синоптики обещают усиление ветра до 15 метров в секунду. Вильфанд также отметил, что больших сугробов пока не образуется.
По данным Гидрометцентра, во вторник и среду днём в Москве будет 1-3 градуса мороза, а ночью - 4-6 градусов ниже нуля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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