ИА «Ореанда-Новости». И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду в столице ожидается первая метель, пишет ТАСС.



По его словам, снега выпадет несколько сантиметров. Кроме того, синоптики обещают усиление ветра до 15 метров в секунду. Вильфанд также отметил, что больших сугробов пока не образуется.



По данным Гидрометцентра, во вторник и среду днём в Москве будет 1-3 градуса мороза, а ночью - 4-6 градусов ниже нуля.