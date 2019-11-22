ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на столицу надвигается потепление, пишет «МК».

По её словам, температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов.

С потеплением в столице ожидается также дождь со снегом. При этом сильных снегопадов в ближайшие пять-семь дней не ожидается.