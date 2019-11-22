22.11.2019, 17:18
Синоптики пообещали москвичам потепление и снег с дождём
ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на столицу надвигается потепление, пишет «МК».
По её словам, температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов.
С потеплением в столице ожидается также дождь со снегом. При этом сильных снегопадов в ближайшие пять-семь дней не ожидается.
По её словам, температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов.
С потеплением в столице ожидается также дождь со снегом. При этом сильных снегопадов в ближайшие пять-семь дней не ожидается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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