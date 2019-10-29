ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр сообщил, что в праздничные дни температура воздуха в столице повысится на 5–7 градусов, пишет ТАСС.



Так, 2 ноября в Москве ожидается от 0 до +5 градусов. В воскресенье уже будет теплее - +1...+6 градусов. Самым тёплым днём будет понедельник - 4 ноября температура воздуха прогреется до +8 градусов.



Напомним, в ночь на 29 октября в Москве начались заморозки. В целом температура на неделе будет ниже средних многолетних значений.