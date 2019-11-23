ИА «Ореанда-Новости». В Москве и области синоптики ожидают ясную и морозную погоду, пишет «МК» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По его словам, такая погода называется «пушкинской».



В ночь на субботу мороз в Москве и Подмосковье поставил новый рекорд осени, и синоптики считают, что в ближайшее время характер погоды не изменится. Так, в ночь на воскресенье, 24 ноября, в городе и области будет от минус 8 до минус 13 градусов мороза, днём - в районе минус 2-4 градусов.