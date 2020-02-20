По словам синоптика, март будет теплее обычного, таким образом, весна придёт раньше. Однако, как подчеркнул специалист, это не исключает и понижения температур и выпадения снега в первом весеннем месяце.Средняя температура воздуха в марте на европейской территории России ожидается около или выше нормы, а снег растает в ближайшие дни. О раннем приходе весны говорит состояние льда на реках и почвы.