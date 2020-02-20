20.02.2020, 17:20
Синоптики пообещали москвичам раннюю весну
ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на европейской территории страны и в Московском регионе ожидается ранняя весна, пишут «Известия».
По словам синоптика, март будет теплее обычного, таким образом, весна придёт раньше. Однако, как подчеркнул специалист, это не исключает и понижения температур и выпадения снега в первом весеннем месяце.
Средняя температура воздуха в марте на европейской территории России ожидается около или выше нормы, а снег растает в ближайшие дни. О раннем приходе весны говорит состояние льда на реках и почвы.
По словам синоптика, март будет теплее обычного, таким образом, весна придёт раньше. Однако, как подчеркнул специалист, это не исключает и понижения температур и выпадения снега в первом весеннем месяце.
Средняя температура воздуха в марте на европейской территории России ожидается около или выше нормы, а снег растает в ближайшие дни. О раннем приходе весны говорит состояние льда на реках и почвы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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