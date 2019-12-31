ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь в столице сохранится снежный покров, пишет РИА Новости.



Тишковец отметил, что в течение 31 декабря снег будет подтаивать, однако ночью в столице ожидается холодный фронт и осадки в виде небольшого снега.



По его словам, характер погоды определит тёплый сектор атлантического циклона. В столице по этой причине 31 декабря будет пасмурно.