ИА «Ореанда-Новости». Жителям Москвы11 января пообещали снегопад – может выпасть до 6 сантиметров снега, пишут «Известия».



Синоптики объясняют снегопад циклоном, который сформировался у побережья Дании. Сначала небольшой снег начнётся на территории новой Москвы, затем зона снегопада затронет и южные округа столицы.



В течение суток в московском регионе сохранится отрицательная температура, благодаря чему снег не растает.