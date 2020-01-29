ИА «Ореанда-Новости». Синоптики сообщили, что в феврале в столице температура будет выше нормы, однако снега будет больше, пишут «Известия» со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



По его словам, стоит ожидать понижения температуры до минут 10-13 градусов. Таким образом, температура воздуха будет ниже, чем в январе.



В среднем днём будет около нуля. А снега, по словам синоптики, хватит, чтобы кататься на лыжах и санках. Особенно это касается юга Московской области.