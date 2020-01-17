ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе ожидается температура воздуха выше нормы, пишет RT.



Так, по его словам, в грядущие выходные в Москве будет примерно 8 °С от обычных значений, но по сравнению с будними днями понизится на 3—4 °С.



В начале недели температура будет выше нормы на 10 градусов и составит около 3 градусов выше нуля. Со вторника москвичей ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя. А в среду синоптики ожидают небольшой снег.



Сообщается также, что понижение температуры ночью до отрицательных значений ожидается в четверг-пятницу.