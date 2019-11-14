ИА «Ореанда-Новости». В Москве и Подмосковье до конца следующей недели будет сохраняться ясная погода без дождей, пишет «МК».



Синоптики обещают, что температура воздуха будет на 3-5 градусов выше нормы. В гидрометцентре также рассказали, что стоит ожидать солнечные дни.



Так, в дневное время воздух прогреется до 6-7 градусов, но ночью возможны небольшие заморозки. В понедельник и вторник характер погоды существенно не изменится, но днём будет прохладнее.