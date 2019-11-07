07.11.2019, 16:10
Синоптики пообещали москвичам тёплые выходные
ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр сообщил, что в Москве и области ближайшие выходные будут тёплыми не по сезону, пишет «Интерфакс».
Так, в пятницу ночью в Москве будет 2-4 градуса, днём ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 5-7 градусов. В субботу дождь не прогнозируется, днём будет до 7 градусов выше нуля.
В воскресенье потеплеет до 11 градусов. Серьёзных осадков не ожидается.
Так, в пятницу ночью в Москве будет 2-4 градуса, днём ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 5-7 градусов. В субботу дождь не прогнозируется, днём будет до 7 градусов выше нуля.
В воскресенье потеплеет до 11 градусов. Серьёзных осадков не ожидается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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