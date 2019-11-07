Так, в пятницу ночью в Москве будет 2-4 градуса, днём ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 5-7 градусов. В субботу дождь не прогнозируется, днём будет до 7 градусов выше нуля.В воскресенье потеплеет до 11 градусов. Серьёзных осадков не ожидается.