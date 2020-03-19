ИА «Ореанда-Новости». Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что в российской столице погода в апреле будет тёплой, пишут «Известия».



При этом отмечается, что синоптики не исключают возвращения заморозкой и снега.



Киктев рассказал и о погоде на грядущих выходных. По словам синоптика, 21-22 марта ожидается похолодание и снег. В воскресенье днём столбики термометров опустятся до нуля градусов, в ночь на понедельник возможны отрицательные температуры.