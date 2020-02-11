ИА «Ореанда-Новости». Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что на европейской территории страны стоит ждать раннюю весну, пишет RT.



Синоптик отметил, что наступление весны стоит ждать уже через несколько недель. При этом Шумаков подчеркнул, что это только предварительные расчёты.



Специалист отметил, что год необычный. «В Москве до сих пор нет снега... сложно сказать, это предварительная информация», — добавил он.