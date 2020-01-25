ИА «Ореанда-Новости». Синоптики прогнозируют, что грядущий февраль вряд ли будет морозным, пишет «МК».



В центре «Фобос» заявили, что аномально холодные температуры возможны только на северо-востоке страны, в остальных регионах средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.



В московском регионе в начале феврале будет небольшое похолодание, но потом опять потеплеет – температура будет соответствовать концу марта.