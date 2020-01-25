25.01.2020, 19:00
Синоптики пообещали россиянам аномальную погоду в феврале
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики прогнозируют, что грядущий февраль вряд ли будет морозным, пишет «МК».
В центре «Фобос» заявили, что аномально холодные температуры возможны только на северо-востоке страны, в остальных регионах средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.
В московском регионе в начале феврале будет небольшое похолодание, но потом опять потеплеет – температура будет соответствовать концу марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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