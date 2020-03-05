05.03.2020, 17:53
Синоптики пообещали россиянам идеальное лето в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода летом этого года будет идеальной для людей, пишут «Известия».
Так, по словам синоптика, температура в каждом месяце лета будет выше климатической нормы. «Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — заметил Тишковец.
При этом аномальное повышение температуры будет наблюдаться и всю весну.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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