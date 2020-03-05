ИА «Ореанда-Новости». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода летом этого года будет идеальной для людей, пишут «Известия».



Так, по словам синоптика, температура в каждом месяце лета будет выше климатической нормы. «Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — заметил Тишковец.



При этом аномальное повышение температуры будет наблюдаться и всю весну.