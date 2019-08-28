ИА «Ореанда-Новости». Синоптики дали прогноз погоды, которая ожидает москвичей осенью и зимой, пишет РИА Новости.



Осень в Москве синоптики ожидают тёплую, температура воздуха будет немного выше нормы. Кроме того, ожидается дефицит осадков. При этом со второй декады октября пройдут дожди, но погода останется тёплой.



Декабрь в столице будет тёплый и только к Новому году начнёт приобретать зимние черты.