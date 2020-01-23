ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что на смену морозам в Москве придёт резкое потепление, пишет «Интерфакс».



Так, в ночь на пятницу температура воздуха в столице может опуститься до 7 градусов ниже нуля. При этом в пятницу температура повысится до 1-3 выше нуля. В Москве и области прогнозируется мокрый снег и дождь.



Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что воздух в Москве в ночь на среду прогрелся до +4,3 градуса, что на полградуса больше рекорда, установленного в 1999 году.