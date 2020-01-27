27.01.2020, 18:09
Синоптики предупредили москвичей о самом сильном снегопаде с начала зимы
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики прогнозируют в Москве самый стильный снегопад за всю зиму, пишет «Вечерняя Москва».
Снегопад ожидается в ночь на 28 января. Прирост снега в столице составит от 4 до 8 сантиметров. По словам синоптиков, температура воздуха в Москве будет отрицательной, с востока в город придёт антициклон.
Выпадению снега будет способствовать тепловой фронт с Арктики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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