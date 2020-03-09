ИА «Ореанда-Новости». Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столицу в конце недели ждёт резкое похолодание, пишет «МК».



Так, днём температура воздуха опуститься до 4-5 градусов выше нуля.



При этом в субботу ночью термометры покажут около нуля. Днём будет не выше 5 градусов. В воскресенье ночью температура будет от минус 1 до плюс 6 градусов. Днём будет от минус 1 до плюс 4 градусов.