ИА «Ореанда-Новости». Глава лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю эту неделю, пишут «Известия».



По словам синоптика, среднесуточная температура составит около 6-7 градусов выше нуля. Отмечается, что такая погода обычно начинается только в октябре.



Так, в понедельник в центральных областях столбики термометров покажут от 6 до 13 градусов тепла. Ночью 24 и 25 сентября ночью ожидаются заморозки до минус 3. Возможен мокрый снег. До конца недели погода существенно не поменяется.